В Ростовской области пенсионерам с 1 августа положены новые выплаты

Кроме того, перерасчёт коснётся граждан, получающих выплаты по возрасту или инвалидности, если за них поступали страховые взносы в 2025 году. Также с августа вырастут выплаты получателям накопительной пенсии и участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.