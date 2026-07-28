Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пенсионерам с 1 августа положены новые выплаты

Выплаты увеличат автоматически, обращаться с заявлением в Социальный фонд не потребуется.

Как уточнили в региональном отделении Социального фонда, выплаты вырастут автоматически — подавать заявления не нужно. Перерасчёт затронет примерно 242 тысячи пенсионеров, которые официально работали в 2023 году. Размер прибавки определят индивидуально: он зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателями. Максимально возможное увеличение составит до трёх пенсионных коэффициентов.

Кроме того, перерасчёт коснётся граждан, получающих выплаты по возрасту или инвалидности, если за них поступали страховые взносы в 2025 году. Также с августа вырастут выплаты получателям накопительной пенсии и участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.