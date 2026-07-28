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В Калининграде прошёл фестиваль «Симфония народов»

Мероприятие объединило День Крещения Руси, Год единства народов и 80-летие области.

Источник: KaliningradToday

Выступали 16 творческих коллективов.

28 июля на площади Победы у собора Христа Спасителя в Калининграде прошёл фестиваль национального единства «Симфония народов». Праздник был посвящён государственной памятной дате — Дню Крещения Руси, а также Году единства народов России и 80-летию Калининградской области.

В торжественной части выступили зампред правительства Сергей Булычев, митрополит Балтийский и Светлогорский владыка Серафим и глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Они говорили о сохранении исторической памяти, межнациональном согласии и семейных ценностях.

Ключевым моментом стало чествование 16 многодетных семей — представителей разных национальностей, включая бурят, якутов, немцев, белорусов, армян и литовцев. Праздничную атмосферу создали 16 творческих коллективов с песнями и танцами (ингушский «У родника», бурятский «Ёохор», польская «Полька» и игра на хомусе). На площади работали 13 тематических национальных подворий с традициями и ремёслами.

День Крещения Руси отмечается с 2010 года в память о крещении Руси в 988 году князем Владимиром. В Калининградской области, где живут представители 136 народов, фестиваль стал символом единства и уважения.

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