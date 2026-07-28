В Ростове будут судить предпринимателя, который продавал опасную икру

По версии следствия, с февраля по апрель 2026 года индивидуальный предприниматель хранил предназначенную для продажи соленую икру с нарушением температурных требований. В ходе проверочной закупки правоохранители приобрели партию подозрительной продукции. Экспертиза показала, что в икре содержалось повышенное количество микроорганизмов. Такая пища представляла реальную угрозу отравления и заболеваний желудочно-кишечного тракта.