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В Ростове будут судить предпринимателя, который продавал опасную икру

В продукции ростовского предпринимателя нашли вредные микроорганизмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершилось расследование уголовного дела о сбыте опасной икры. Об этом сообщает донской следком.

По версии следствия, с февраля по апрель 2026 года индивидуальный предприниматель хранил предназначенную для продажи соленую икру с нарушением температурных требований. В ходе проверочной закупки правоохранители приобрели партию подозрительной продукции. Экспертиза показала, что в икре содержалось повышенное количество микроорганизмов. Такая пища представляла реальную угрозу отравления и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В отношении торговца было возбуждено уголовное дело за хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвиняемый признал вину и предстанет перед судом.

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