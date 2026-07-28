СКР завершил расследование продажи опасной икры в Ростове

В Ростове‑на‑Дону завершено расследование дела о сбыте опасной продукции: перед судом предстанет местный предприниматель.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя — его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс‑службе СУ СК по Ростовской области.
По данным следствия, с февраля по апрель 2026 года бизнесмен хранил в одном из магазинов Ростова солёную икру с нарушением температурного режима, а затем продал партию в рамках проверочной закупки. Экспертиза выявила в продукте повышенное содержание микроорганизмов: икра была непригодна для употребления и могла спровоцировать отравления и заболевания ЖКТ.
Предприниматель полностью признал свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.