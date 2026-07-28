СКР завершил расследование продажи опасной икры в Ростове

По данным следствия, с февраля по апрель 2026 года бизнесмен хранил в одном из магазинов Ростова солёную икру с нарушением температурного режима, а затем продал партию в рамках проверочной закупки. Экспертиза выявила в продукте повышенное содержание микроорганизмов: икра была непригодна для употребления и могла спровоцировать отравления и заболевания ЖКТ.