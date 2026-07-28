В Прикамье суд взыскал с газовиков 1,4 млн рублей за ущерб окружающей среде

По иску надзорного органа суд взыскал более 1,4 млн руб. в пользу Лысьвенского округа в счет возмещения причиненного вреда. Судя по данным сайта Чайковского городского суда, ответчиком по делу выступало ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Решение по спору было вынесено 22 июля текущего года. В законную силу оно не вступило.