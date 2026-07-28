Жители аварийного общежития на юге Волгограда сутки выживают без

— Честно говоря, мы уже просто плачем от бессилия. Сутки нет света! Одной бабушке плохо без сплит-системы, у мамы троих детей, в том числе совсем маленького ребенка, скисло все молоко в холодильнике. Сколько раз мы уже позвонили в УК. Ответ один — ждите! Хотя по факту все работы бы заняли не больше 10 минут, — жалуются жильцы дома на Быстрова, 84.