Какой сегодня праздник: Международный день тигра

Международный день тигра отмечают ежегодно 29 июля. День учредили в 2010 году на Международном форуме («Тигрином саммите») в Санкт‑Петербурге. В нём участвовали 13 стран, где ещё сохранились тигры. Главная цель — привлечь внимание к угрозе исчезновения тигров и рассказать, как их защищают. Основные проблемы — браконьерство и потеря среды обитания. За последнее столетие численность тигров сократилась примерно в 25 раз. Сейчас в дикой природе живёт около 4,5−5,5 тысяч особей. В России живёт амурский тигр — его ареал находится на Дальнем Востоке (в Хабаровском и Приморском краях). Для его сохранения, например, в 2013 году создали центр «Амурский тигр». Благодаря мерам защиты популяция в стране выросла примерно на треть и сейчас насчитывает около 750 особей (включая тигрят).
Сегодня День персика. Праздник родом из США: штат Джорджия там называют «персиковой столицей Америки», и именно местные фермеры положили начало традиции чествовать персик. В США июль вообще считают Национальным месяцем персика, а 29 июля стало своего рода «звёздным часом» фрукта. Родина персика — Китай, где он с древности символизировал долголетие и бессмертие. Латинское название Prunus persica («персидская слива») связано с тем, что в Европу персик пришёл через Персию. Древние римляне называли его malum persicum («персидское яблоко»). В культуре персик часто ассоциируется с теплом, летом и сладостью — поэтому праздник получается лёгким и «солнечным».
Международный день губной помады отмечают ежегодно 29 июля. Первые аналоги помады использовали ещё в Месопотамии около 5 тысяч лет назад. В Древнем Египте губы красили смесями из красного пигмента, пчелиного воска и животных жиров. В 1883 году на выставке в Амстердаме показали первую помаду в форме карандаша. Позже появились металлические футляры, стойкие формулы и массовый рынок.