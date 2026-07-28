Какой сегодня праздник: Международный день тигра

Международный день тигра отмечают ежегодно 29 июля. День учредили в 2010 году на Международном форуме («Тигрином саммите») в Санкт‑Петербурге. В нём участвовали 13 стран, где ещё сохранились тигры. Главная цель — привлечь внимание к угрозе исчезновения тигров и рассказать, как их защищают. Основные проблемы — браконьерство и потеря среды обитания. За последнее столетие численность тигров сократилась примерно в 25 раз. Сейчас в дикой природе живёт около 4,5−5,5 тысяч особей. В России живёт амурский тигр — его ареал находится на Дальнем Востоке (в Хабаровском и Приморском краях). Для его сохранения, например, в 2013 году создали центр «Амурский тигр». Благодаря мерам защиты популяция в стране выросла примерно на треть и сейчас насчитывает около 750 особей (включая тигрят).