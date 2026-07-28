«Её нельзя не любить»: продюсер Дзюник объяснил популярность Волочковой у зумеров

Главной чертой Волочковой продюсер назвал ее умение жить так, как она считает нужным, без попыток оправдаться или спрятаться от критики. Продюсер уверен, что именно эта искренность и является самой интересной чертой артистки. Он добавил, что многочисленные мемы с ее участием, которые активно разлетаются в интернете, только играют ей на руку.