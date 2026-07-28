«Её нельзя не любить»: продюсер Дзюник объяснил популярность Волочковой у зумеров

Продюсер Леонид Дзюник объяснил, почему молодежь поколения Z так любит балерину Анастасию Волочкову. По его мнению, секрет успеха кроется в ее удивительной открытости и умении не обращать внимания на хейтеров. Такую оценку он дал в беседе с «Абзацем».
«Во-первых, Анастасию Волочкову нельзя не любить. На сегодняшний день это главный человек, который пропагандирует здоровый образ жизни. Она же не алкоголик, она просто пьет дорогое просекко со свежей клубникой. Она все-таки в своем возрасте прекрасно танцует на сцене», — указал Дзюник.
Главной чертой Волочковой продюсер назвал ее умение жить так, как она считает нужным, без попыток оправдаться или спрятаться от критики. Продюсер уверен, что именно эта искренность и является самой интересной чертой артистки. Он добавил, что многочисленные мемы с ее участием, которые активно разлетаются в интернете, только играют ей на руку.
По словам Дзюника, для такой звезды, как Волочкова, абсолютно любое упоминание в Сети становится шагом вперед в карьере. Он иронично заметил, что со временем публика, возможно, забудет ее балетные партии и сценическое очарование, но точно запомнит историю с просекко.
Недавно Анастасия Волочкова заявила, что уже вошла в историю как великая русская балерина. Своих злопыхателей она назвала несчастными людьми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Белый дом с черного хода: о чем говорили Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне.
Зеленский вышел от Трампа с новыми обещаниями: чем закончились переговоры в Белом доме.