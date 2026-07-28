Дачникам рассказали, как вырастить тыкву-рекордсменку

Вырастить огромную тыкву, которая станет главным украшением дачного участка, можно не только благодаря удаче, но и при правильном уходе. Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, какие условия нужны растению для активного роста. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Компост, перепревший навоз, перепревшая трава — все это они очень любят. Поэтому чем больше будет в распоряжении тыквы-рекордсменки плодородной почвы, богатой органическими веществами, тем успешней она будет расти», — объяснил специалист.
Эксперт отметил, что для выращивания гигантской тыквы важно удалить лишние завязи, чтобы все питательные вещества растение направляло на один плод. В начале роста культуре нужны азотные удобрения для формирования листьев и стеблей, летом можно использовать комплексные подкормки, а во время созревания сделать упор на калий — он помогает улучшить вкус и качество плода.
Также агроном напомнил, что тыкве требуется много пространства и солнечного света. Для одного растения желательно выделять несколько квадратных метров, а при посадке соблюдать расстояние между кустами. При выращивании важно следить за состоянием растения и вовремя бороться с болезнями.
Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко отмечала, что этот овощ богат витаминами, клетчаткой, калием и другими важными микроэлементами, а блюда из него могут стать частью здорового рациона.