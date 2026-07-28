Дачникам рассказали, как вырастить тыкву-рекордсменку

Эксперт отметил, что для выращивания гигантской тыквы важно удалить лишние завязи, чтобы все питательные вещества растение направляло на один плод. В начале роста культуре нужны азотные удобрения для формирования листьев и стеблей, летом можно использовать комплексные подкормки, а во время созревания сделать упор на калий — он помогает улучшить вкус и качество плода.