Глава «Эксмо-АСТ» рассказал о десяти критериях проверки книг перед публикацией

Точное содержание этих критериев господин Новиков не раскрыл. По его словам, во время вычитки основное внимание уделяется упоминаниям ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и наркотиков. При этом проверять на предмет пропаганды наркотиков приходится не только новые книги, но и те, что уже вышли или готовятся к продаже.