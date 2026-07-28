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Ростовчане смогли попасть в пострадавшие от БПЛА квартиры

В Ростове-на-Дону по итогам экспертной оценки жильцам разрешили войти в квартиры, пострадавшие от атаки дронов ВСУ 27 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

В Ростове-на-Дону по итогам экспертной оценки жильцам разрешили войти в квартиры, пострадавшие от атаки дронов ВСУ 27 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Собственники квартир смогли забрать документы и вещи первой необходимости. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 27 июля регион подвергся массированной воздушной атаке. В результате атаки погибли пять жителей Ростова-на-Дону, среди них один ребенок. В столице области ранения получили восемь человек, еще один — в Таганроге. Обломки дрона повредили три многоквартирных дома, 17 частных домов, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

Для информирования пострадавших об оформлении документов, получении выплат и ходе восстановления здания создан специальный чат.

«Жители не останутся один на один со своей бедой. Буду держать вопрос под контролем до полного восстановления дома», — отметил глава города в своих соцсетях.

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