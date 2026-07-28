Предприятия Дона сократили набор кадров за январь-март 2026 года

В Ростовской области снизился набор сотрудников на полный рабочий день — таковы данные за I квартал 2026 года. Информацию предоставил ГАУ РО «Региональный информационно‑аналитический центр».
Так, в январе — марте 2025 года организации региона приняли на работу 49,4 тысячи человек, а за аналогичный период 2026 года — 42,3 тысячи. Параллельно сократилось и число уволенных: если за первое полугодие 2025 года с рабочих мест ушли 52,6 тысячи сотрудников, то в 2026 году — 42,8 тысячи (в том числе по сокращению штата и по собственному желанию).
Планы работодателей на следующий квартал также демонстрируют рост масштабов сокращений: в 2026 году предполагается уволить около тысячи человек, тогда как годом ранее прогноз на квартал составлял 300 сотрудников.
Потребность предприятий в работниках к концу мая 2026 года снизилась до 35,5 тысячи вакансий — годом ранее этот показатель достигал 41,3 тысячи. При этом отмечается рост численности сотрудников, занятых неполным рабочим днём: их количество увеличилось с 24,5 до 28,3 тысячи человек.