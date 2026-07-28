Предприятия Дона сократили набор кадров за январь-март 2026 года

Так, в январе — марте 2025 года организации региона приняли на работу 49,4 тысячи человек, а за аналогичный период 2026 года — 42,3 тысячи. Параллельно сократилось и число уволенных: если за первое полугодие 2025 года с рабочих мест ушли 52,6 тысячи сотрудников, то в 2026 году — 42,8 тысячи (в том числе по сокращению штата и по собственному желанию).