Калининградские нейрохирурги спасли шестилетнего ребенка после ДТП

«Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бедер пациента. Кости находились там около 10 дней — до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. На 10−12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами», — добавили в пресс-службе.