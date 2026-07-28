Калининградские нейрохирурги спасли шестилетнего ребенка после ДТП

КАЛИНИНГРАД, 28 июл — РИА Новости. Калининградские врачи спасли жизнь шестилетнему мальчику после ДТП, выполнив редкую высокотехнологичную операцию — компрессионную трепанацию черепа с двух сторон, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«В детской областной больнице Калининградской области нейрохирурги провели редкую высокотехнологичную операцию. Шестилетний пациент поступил после тяжелого дорожно‑транспортного происшествия», — говорится в сообщении областного минздрава на платформе «Макс».
В ведомстве уточнили, что врачи выявили множественные очаги повреждения головного мозга и массивный отек — состояние, угрожавшее жизни.
«В критической ситуации врачи приняли решение о проведении компрессионной трепанации черепа с двух сторон — операции, которая применяется только в крайних случаях», — пояснили в минздраве.
В ходе операции пришлось удалить значительную часть костных фрагментов с обеих сторон черепа, чтобы снизить внутричерепное давление и предотвратить необратимые последствия. Особую сложность представлял этап закрытия образовавшихся дефектов.
«Чтобы сохранить удаленные костные фрагменты и избежать их инфицирования, врачи аккуратно поместили их подкожно в области бедер пациента. Кости находились там около 10 дней — до момента, когда отек мозга начал уменьшаться. На 10−12‑е сутки костные фрагменты извлекли и вернули на место, дополнительно зафиксировав пластинами», — добавили в пресс-службе.
Благодаря слаженной работе команды удалось не только стабилизировать состояние пациента, но и максимально сохранить анатомическую целостность черепа.
«Сейчас пациент продолжает лечение. Впереди — длительный и многоэтапный курс реабилитации. Однако главное уже сделано: операция дала ему шанс на жизнь и дальнейшее восстановление», — приводит пресс-служба слова главного врача детской областной больницы Александра Малярова.
С начала года в отделении нейрохирургии было проведено 55 операций, четыре из которых — высокотехнологичные.