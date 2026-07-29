«Водоканал» объяснил ухудшение качества воды в Екатеринбурге обильными дождями

По данным предприятия, из-за природной аномалии в водоемы, являющиеся источниками водоснабжения Екатеринбурга, поступило большое количество воды из болот и заболоченных низин. «Данная вода перенасыщена органическими веществами, гуминовыми и фульвовыми кислотами, из-за чего существенно ухудшилось качество исходной воды, поступающей на станции водоподготовки МУП “Водоканал”», — пояснили в пресс-службе предприятия.
При этом в «Водоканале» подчеркнули, что, несмотря на снижение качества исходной воды, питьевая вода после очистки соответствует установленным нормативам. В частности, показатель цветности остается в пределах допустимых значений.
На протяжении последней недели жители разных районов Екатеринбурга массово жалуются на мутную желтую воду из-под крана с неприятным запахом. По словам горожан, она оставляет налет на сантехнике и портит вещи.