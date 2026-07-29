«Водоканал» объяснил ухудшение качества воды в Екатеринбурге обильными дождями

МУП «Водоканал» прокомментировал ситуацию с качеством водопроводной воды в Екатеринбурге. Как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», изменение цвета воды в городе связано с обильными дождями, прошедшими в июне—июле 2026 года.