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«Водоканал» объяснил ухудшение качества воды в Екатеринбурге обильными дождями

МУП «Водоканал» прокомментировал ситуацию с качеством водопроводной воды в Екатеринбурге. Как сообщил близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», изменение цвета воды в городе связано с обильными дождями, прошедшими в июне—июле 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

По данным предприятия, из-за природной аномалии в водоемы, являющиеся источниками водоснабжения Екатеринбурга, поступило большое количество воды из болот и заболоченных низин. «Данная вода перенасыщена органическими веществами, гуминовыми и фульвовыми кислотами, из-за чего существенно ухудшилось качество исходной воды, поступающей на станции водоподготовки МУП “Водоканал”», — пояснили в пресс-службе предприятия.

При этом в «Водоканале» подчеркнули, что, несмотря на снижение качества исходной воды, питьевая вода после очистки соответствует установленным нормативам. В частности, показатель цветности остается в пределах допустимых значений.

На протяжении последней недели жители разных районов Екатеринбурга массово жалуются на мутную желтую воду из-под крана с неприятным запахом. По словам горожан, она оставляет налет на сантехнике и портит вещи.