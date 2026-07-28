Создан тест крови, позволяющий быстро выявлять до 97% заражений туберкулезом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Китайские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий очень быстро и с 97-процентным уровнем точности выявлять присутствие туберкулезной палочки в легких пациентов по образцам их крови, без забора и длительного изучения проб мокроты из легких. Это существенно упростит и удешевит массовую диагностику туберкулеза, сообщила пресс-служба международной Ассоциации диагностики и лабораторной медицины (ADLM).
«Наш тест опирается в своей работе на молекулу ESAT-6, концентрация которой растет по мере развития туберкулеза. Данное вещество выделяется самой бактерией, что предположительно объясняет то, почему наш тест столь хорошо выявляет инфекцию по сравнению с другими методами клинической диагностики, которые опираются на биомаркеры, вырабатываемые телом пациента», — заявил научный сотрудник Ветеранского госпиталя Тайбэя (Китай) Пань Шэнвэй, чьи слова приводит пресс-служба ADLM.
Как объясняют биологи, от туберкулеза можно относительно просто избавиться при помощи антибиотиков, если выявить заражение на первых стадиях развития болезни, когда у пациента еще отсутствуют характерные симптомы данного заболевания. Сейчас для обнаружения инфекции врачи используют образцы мокроты из легких, которые необходимо особым образом и достаточно долго обрабатывать для однозначного выявления заражения.
Китайские биологи обнаружили, что туберкулез также можно очень надежно и при этом быстро выявить, замеряя концентрации белка ESAT-6, одного из антигенов туберкулезной палочки. В прошлом ученые уже пытались использовать его в качестве биомаркера развития туберкулеза, однако существовавшие в прошлом методы замеров его концентрации не позволяли отличить активно развивающийся туберкулез от «спящей» формы микроба и других легочных инфекций.
Исследователям удалось преодолеть эту проблему при помощи недавно разработанных новых подходов, позволяющих более точно замерять долю ESAT-6 в крови пациентов и отслеживать различия в его концентрации среди носителей туберкулеза разной степени тяжести, а также других болезней органов дыхания. Опираясь на эти методы, ученые проанализировали образцы крови 217 здоровых людей и носителей туберкулеза, а также пациентов с раком легких и респираторными инфекциями.
Последующий анализ этих проб показал, что разработанный биологами подход позволяет выявить туберкулез с уровнем точности в 97%, тогда как другие тесты крови корректно диагностируют лишь 65−68% случаев заражения. В перспективе это позволит более полно и оперативно отслеживать вспышки туберкулеза и максимально быстро приступать к лечению его носителей, что снизит нагрузку на системы здравоохранения, подытожили ученые.
О туберкулезе.
Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения Земли. До появления первых лекарств и прививок от туберкулеза в начале прошлого столетия, эта болезнь уносила жизни тысяч и миллионов людей каждый год. В последние годы медики начали фиксировать появление стойкости у палочки Коха к действию изониазида и других широко используемых лекарств от туберкулеза. Это заставляет ученых искать новые способы диагностики и борьбы с этой бактериальной инфекцией.