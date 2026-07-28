Волочкова объяснила, за что ее полюбили зумеры

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ожидала ажиотажа вокруг своей песни «Кто эти люди». В беседе с Teleprogramma.org она рассказала, что ей присылают видео, где под эту композицию снимают ролики молодые люди и даже дети.
«Мне очень приятно, что мои новые песни слушают не только люди старшего поколения, но и молодежь. Блогеры приходят на мои концерты и поют песню “Кто эти люди” вместе со мной», — поделилась Волочкова.
По словам артистки, поклонники всегда ждут ее у служебного входа, и она никому не отказывает в фотографии. Именно за искренность, самоиронию и честность, как считает балерина, ее и любят. Сама песня, по ее признанию, «соткана из крылатых фраз».
Волочкова также допустила возможность совместного трека с блогерами.
«Пока у меня не было мыслей записать дуэт с кем-то из блогеров. Хотя, почему нет? Это было бы тоже еще одной интересной волной. Все искреннее вызывает интерес. Слушайте песню, учите слова!» — призвала она поклонников.
Ранее Волочкова возмутилась из-за стремления молодежи покупать бренды. По ее словам, перелеты бизнес-классом, услуги личного шеф-повара, приобретение дорогого смартфона в рассрочку или покупка недвижимости в Москве являются пустой тратой времени и средств.
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