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Волочкова объяснила, за что ее полюбили зумеры

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ожидала ажиотажа вокруг своей песни «Кто эти люди».

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ожидала ажиотажа вокруг своей песни «Кто эти люди». В беседе с Teleprogramma.org она рассказала, что ей присылают видео, где под эту композицию снимают ролики молодые люди и даже дети.

«Мне очень приятно, что мои новые песни слушают не только люди старшего поколения, но и молодежь. Блогеры приходят на мои концерты и поют песню “Кто эти люди” вместе со мной», — поделилась Волочкова.

По словам артистки, поклонники всегда ждут ее у служебного входа, и она никому не отказывает в фотографии. Именно за искренность, самоиронию и честность, как считает балерина, ее и любят. Сама песня, по ее признанию, «соткана из крылатых фраз».

Волочкова также допустила возможность совместного трека с блогерами.

«Пока у меня не было мыслей записать дуэт с кем-то из блогеров. Хотя, почему нет? Это было бы тоже еще одной интересной волной. Все искреннее вызывает интерес. Слушайте песню, учите слова!» — призвала она поклонников.

Ранее Волочкова возмутилась из-за стремления молодежи покупать бренды. По ее словам, перелеты бизнес-классом, услуги личного шеф-повара, приобретение дорогого смартфона в рассрочку или покупка недвижимости в Москве являются пустой тратой времени и средств.

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