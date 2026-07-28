Юрист Багян предупредил Долину о возможности запрета на выезд из страны

— Судебные приставы имеют законное право ограничить выезд гражданина из страны в двух случаях: если долг превышает 10 тысяч рублей и не выплачивается более двух месяцев либо в любой момент, если общая сумма задолженности составляет более 30 тысяч рублей, — пояснил Багян в беседе с порталом «Абзац».