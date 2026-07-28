Юрист Багян предупредил Долину о возможности запрета на выезд из страны

Российской эстрадной певице Ларисе Долиной могут запретить выезжать за границу, если у нее действительно есть неоплаченные штрафы ГИБДД и открытые исполнительные производства по ним. Об этом во вторник, 28 июля, рассказал юрист Сергей Багян.
Он отметил, что игнорирование требований государственных органов может привести к быстрой блокировке паспорта на пограничном контроле. Также юрист рассказал, что при принятии решения о запрете на выезд за границу учитывают общую сумму долга и оценивают поведение самого должника.
— Судебные приставы имеют законное право ограничить выезд гражданина из страны в двух случаях: если долг превышает 10 тысяч рублей и не выплачивается более двух месяцев либо в любой момент, если общая сумма задолженности составляет более 30 тысяч рублей, — пояснил Багян в беседе с порталом «Абзац».
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы принудительно взыщут с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГАИ в размере 750 рублей. По данным журналистов, 22 июля в отношении исполнительницы начали исполнительное производство по акту, который выдал центр автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного ГУ МВД России.