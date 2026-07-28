Россиянам рассказали, когда ждать подешевения арбузов

Стоимость арбузов в российских магазинах начнет снижаться уже через пару недель. По прогнозам специалистов, заметное падение цен произойдет в районе 10−15 августа. Такой информацией с «Абзацем» поделился фуд-эксперт Александр Панченко.
Специалист пояснил, что в самом начале сезона цена на ягоду традиционно растет в течение примерно четырнадцати дней. Однако как только на прилавки начинает поступать массовый урожай, стоимость начинает плавно идти вниз. Панченко предположил, что к середине августа коррекция составит минимум 10−15 процентов, а в пик сезона килограмм арбуза будет стоить в районе 90−95 рублей.
Тем, кто считает нынешние цены слишком высокими, специалист посоветовал просто набраться терпения и подождать две недели. Он также отметил, что аналогичная тенденция уже наблюдалась в России с черешней: в начале сезона она доходила до полутора тысяч рублей за кило, а затем подешевела ровно вдвое. Правда, ближе к финалу сезона из-за дефицита черешня снова дорожала, а потом и вовсе пропала с полок.
Чтобы не ошибиться при выборе любимого летнего лакомства, стоит обращать внимание на внешний вид плода. Спелый и сладкий арбуз всегда имеет характерное желтое пятно на боку. Об этом напомнил агроном Владимир Викулов.