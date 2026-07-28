Россиянам рассказали, когда ждать подешевения арбузов

Тем, кто считает нынешние цены слишком высокими, специалист посоветовал просто набраться терпения и подождать две недели. Он также отметил, что аналогичная тенденция уже наблюдалась в России с черешней: в начале сезона она доходила до полутора тысяч рублей за кило, а затем подешевела ровно вдвое. Правда, ближе к финалу сезона из-за дефицита черешня снова дорожала, а потом и вовсе пропала с полок.