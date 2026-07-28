Свыше 12,5 млн рублей взыскали с нижегородской дорожной компании

В отношении юридического лица находилось 12 исполнительных производств на сумму 11,3 млн рублей. Дорожная фирма проигнорировала срок для добровольной оплаты, в связи с чем сотрудник службы наложил арест на банковские счета, оргтехнику и спецтехнику компании — дорожный каток и автогрейдер. Руководителю также вынесли предупреждение по уголовной статье о неисполнении решения суда.