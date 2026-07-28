Свыше 12,5 млн рублей взыскали с нижегородской дорожной компании

Судебные приставы Сергачского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области взыскали задолженность с дорожной организации. Общая сумма списанных средств с учетом исполнительского сбора превысила 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В отношении юридического лица находилось 12 исполнительных производств на сумму 11,3 млн рублей. Дорожная фирма проигнорировала срок для добровольной оплаты, в связи с чем сотрудник службы наложил арест на банковские счета, оргтехнику и спецтехнику компании — дорожный каток и автогрейдер. Руководителю также вынесли предупреждение по уголовной статье о неисполнении решения суда.
Поскольку должник не предпринял шагов для погашения задолженности, приставы вынесли постановление об обращении взыскания на расчетные счета. Долг взыскан принудительно в полном объеме, включая исполнительский сбор в 1,2 млн рублей, ограничения с организации сняты.
Ранее сообщалось, что 4,8 млн рублей долга по зарплате выплатили нижегородским заводчанам.