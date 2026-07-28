Бориско — на ЦСКАрство: армейский клуб рекрутировал лучшего стража ворот «Балтики»

«Балтика» и ЦСКА договорились о переходе голкипера Максима Бориско в столичную команду. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба во вторник, 28 июля.
Воспитанник краснодарского футбола перешёл в «Балтику» в июле 2019 года. С тех пор провёл за бело-синих 110 матчей, пропустив в них 78 голов. При этом 57 раз его ворота оставались на замке для игроков соперника.
«Спасибо тебе за эти семь лет, Макс! Удачи в дальнейшей карьере», — поблагодарили футболиста в телеграм-канале команды.
В минувшем сезоне Бориско был одним из лучших голкиперов Российской Премьер-лиги, 15 раз сыграв «на ноль», а также по проценту отбитых ударов. По информации портала transfermarkt.de сумма сделки составила 2 млн евро.
Кстати, в новом клубе Максим будет выступать под № 39.
«Мой прошлый игровой номер 67 был занят тут, поэтому выбрал номер калининградского региона — 39. Он для меня уже многое значит», — пояснил свой выбор игрок в интервью пресс-службе армейцев.
В первом туре чемпионата России 2026/27 «Балтика» в Москве уступила ЦСКА 1:2. Максим Бориско на последних минутах дважды спас команду после атак хозяев.