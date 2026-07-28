ООН не дала оценки атаке ВСУ по Кирилловке, ограничившись напоминанием о нормах

Ранее KP.RU писал, что при ударе ВСУ по туристической базе в Кирилловке 25 июля погибли пять детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что атака не имеет оправданий. Всего в результате удара погибли 12 человек, 19 пострадали, двоих спасли из-под завалов. День траура в регионе объявили 26 июля.