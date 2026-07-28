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ООН не дала оценки атаке ВСУ по Кирилловке, ограничившись напоминанием о нормах

В ответ на атаку ВСУ по базам отдыха, где погибли 12 мирных жителей, в УВКПЧ призвали соблюдать разграничение между гражданскими и военными целями.

Источник: Комсомольская правда

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в ответ на просьбу ТАСС дать правовую оценку атаки ВСУ на базы отдыха в Кирилловке Запорожской области ограничилось напоминанием Украине соблюдать нормы международного гуманитарного права. Об этом говорится в письме представителя пресс-службы УВКПЧ.

В УВКПЧ подчеркнули, что все стороны конфликта обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права, чётко разграничивая военные и гражданские объекты и принимая меры для защиты мирного населения.

Ранее KP.RU писал, что при ударе ВСУ по туристической базе в Кирилловке 25 июля погибли пять детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что атака не имеет оправданий. Всего в результате удара погибли 12 человек, 19 пострадали, двоих спасли из-под завалов. День траура в регионе объявили 26 июля.

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