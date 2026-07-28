В петербургском особняке откроют пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель «ACADEMIA Салон 23» откроют в особняке «Дом жилой И. Форша» в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по инвестициям. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Группа компаний ACADEMIA приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по реставрации и приспособлению исторического особняка на набережной реки Фонтанки. Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения. Созданный в нем отель будет вмещать более 100 номеров. Открыть его планируют в 2031 году.
В новом отеле объединят архитектуру XVIII века и современную гостиничную инфраструктуру. Парадные залы исторического корпуса будут восстановлены. Вместе с отелем также построят ресторан с атмосферой петербургского литературно-музыкального салона XIX века.
Уточним, что данное здание было возведено в 1790-х годах. Одна из его прошлых владелиц — салонная певица Юлия Абаза. Именно она превратила особняк в культурный феномен. Так, в данном здании 6 марта 1879 года впервые прозвучала опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин», за 11 дней до официальной московской премьеры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.