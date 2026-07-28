Президент FIFA Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на ЧМ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) раскритиковали эту инициативу. «Душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. FIFA не имеет права его продавать», — говорится в заявлении организации.