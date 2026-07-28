Суд лишил ростовчанина лоцманского удостоверения из-за фиктивного медзаключения

Установлено, что местный житель представил в службу капитана морского порта Ростова-на-Дону поддельное заключение предварительного медицинского осмотра об отсутствии противопоказаний к работе на судах — с целью получения лоцманского удостоверения. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.