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Суд лишил ростовчанина лоцманского удостоверения из-за фиктивного медзаключения

Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск Волго-Донского транспортного прокурора о признании лоцманского удостоверения недействительным. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск Волго-Донского транспортного прокурора о признании лоцманского удостоверения недействительным. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что местный житель представил в службу капитана морского порта Ростова-на-Дону поддельное заключение предварительного медицинского осмотра об отсутствии противопоказаний к работе на судах — с целью получения лоцманского удостоверения. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.

Кроме того, на основании постановлений прокурора и материалов проверки МВД России на водном транспорте возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Расследование продолжается.