Мартинес: Аргентинцы отвернулись при награждении сборной Испании из уважения

— Мы поприветствовали всех игроков и тренерский штаб испанцев. Если вам показалось, что мы повернулись к ним спиной, то это потому, что мы смотрели на наших болельщиков, которые нас поддерживали, и это также был знак уважения к ним, — передает слова аргентинца Goal.