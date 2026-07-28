Мартинес: Аргентинцы отвернулись при награждении сборной Испании из уважения

Игроки аргентинской сборной отвернулись во время церемонии вручения Кубка мира испанской команде, чтобы выразить уважение болельщикам. Об этом заявил защитник сборной южноамериканской страны Лисандро Мартинес.
Финальный матч Чемпионата мира состоялся 19 июля. Сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающий мяч забил испанец Ферран Торрес, поразивший ворота аргентинцев на 106-й минуте игры. При этом Испания нанесла 12 ударов в створ, Аргентина — ни одного.
Мартинес признался, что испытывает смешанные чувства, и его раздражает неоправданная ненависть в адрес команды. Он отметил, что его товарищи самоотверженно боролись на поле, а болельщики поддерживали их так, будто это домашний матч. Спортсмен отдельно подчеркнул, что аргентинская команда всегда проявляла большое уважение к своим соперникам.
— Мы поприветствовали всех игроков и тренерский штаб испанцев. Если вам показалось, что мы повернулись к ним спиной, то это потому, что мы смотрели на наших болельщиков, которые нас поддерживали, и это также был знак уважения к ним, — передает слова аргентинца Goal.
Капитан аргентинской команды Лионель Месси заплакал после поражения своей сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании.