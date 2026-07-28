Стало известно, как чувствует себя певица МакSим после госпитализации

PR-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой. — Прим.ред.) Яна Богушевская сообщила «Абзацу», что артистка уже покинула медучреждение. По её словам, госпитализация была непродолжительной, и сейчас звезда чувствует себя хорошо, отдыхая за городом на даче.