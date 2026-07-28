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Стало известно, как чувствует себя певица МакSим после госпитализации

PR-менеджер МакSим сообщила, что певицу выписали из больницы.

Источник: Комсомольская правда

PR-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой. — Прим.ред.) Яна Богушевская сообщила «Абзацу», что артистка уже покинула медучреждение. По её словам, госпитализация была непродолжительной, и сейчас звезда чувствует себя хорошо, отдыхая за городом на даче.

«Госпитализация носила кратковременный характер, артистка уже выписана и отдыхает на даче, чувствует себя хорошо», — уточнила PR-менеджер артистки.

Напомним, что 24 июля стало известно о внезапной госпитализации певицы. Причиной обращения к врачам стали сильные переживания из-за кончины отца, которые сказались на самочувствии исполнительницы.

Из-за ухудшения состояния МакSим пришлось срочно отменить своё участие в концерте, запланированном на 25 июля в казахстанском Павлодаре в честь Дня города. Медики строго запретили ей летать самолётами и выходить на сцену до полной стабилизации здоровья.