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В 6 поселениях Воронежской области смонтировали новое уличное освещение

Работа в этом направлении будет продолжена и во второй половине 2026 года.

Новое уличное освещение смонтировали на территории шести поселений в Воронежской области в первой половине 2026 года, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новые системы, в частности, наладили в Березовском, Новогольском, Девицком, Марковском, Смаглеевском и Белогорьевском поселениях. Там установили 884 светильника.

Работа в этом направлении будет продолжена и во втором полугодии. Так, запланирована модернизация систем уличного освещения еще в шести поселениях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.