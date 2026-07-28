Билет в профессию: приемная кампания в Адыгее набирает обороты

Если говорить о цифрах приема, то в АГУ в этом сезоне подготовлено 5940 мест, из которых 858 финансируются из бюджета. В МГТУ конкурсная ситуация иная, но тоже внушительная: общий план набора составляет 2938 человек, при этом 1149 из них смогут учиться бесплатно.