Билет в профессию: приемная кампания в Адыгее набирает обороты

В республике Адыгее в самом разгаре приемная кампания в высшие учебные заведения. Два главных образовательных центра региона — Адыгейский государственный университет и Майкопский государственный технологический университет — распахнули свои двери для тысяч соискателей.
На сегодня в приемные комиссии обоих вузов поступило уже более 23 тысяч заявлений от желающих получить высшее образование, сообщил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. Показательно, что подавляющее большинство абитуриентов — порядка 83% — воспользовались современными возможностями и отправили документы в дистанционном формате через специализированный сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг.
Если говорить о цифрах приема, то в АГУ в этом сезоне подготовлено 5940 мест, из которых 858 финансируются из бюджета. В МГТУ конкурсная ситуация иная, но тоже внушительная: общий план набора составляет 2938 человек, при этом 1149 из них смогут учиться бесплатно.
Стоит отметить, что популярность университетов Адыгеи выходит далеко за пределы региона. Среди тех, кто подал документы, немало иногородних ребят. Будущие студенты приехали не только из соседнего Краснодарского края и республик Северного Кавказа, но и из отдаленных территорий страны — Алтайского края, Амурской области и даже Хабаровского края.
Многие выпускники школ Адыгеи традиционно выбирают престижные столичные вузы, а также университеты Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара. В руководстве республики выражают надежду, что полученный в мегаполисах опыт и современные знания в итоге принесут пользу малой родине.
«Уверен, что с новыми знаниями и опытом они вернутся в республику и внесут вклад в её развитие», — отметил глава республики.
Особый акцент в этом году сделан на целевом обучении. Данный механизм позволяет студентам не просто изучать теорию, но и с первых курсов погружаться в профессиональную среду, закрепляя навыки на базе учреждений и предприятий республики. Наибольший запрос сегодня фиксируется в медицинской и аграрной сферах, где специалисты на вес золота.
Анализ предпочтений абитуриентов показывает, что наиболее востребованными направлениями подготовки в этом сезоне стали педагогика, менеджмент, IT-технологии, экономика, сфера туризма, медицина, юриспруденция и строительство. Этот список отражает как текущие потребности рынка труда, так и долгосрочные стратегии развития региона.