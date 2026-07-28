БАДы могут нанести непоправимый вред здоровью: что нужно знать

Врач отметила, что многие покупают комплексы по совету знакомых, игнорируя анализы и визит к доктору. Такие решения часто дают лишь временный эффект, а затем состояние может резко ухудшиться. В попытке закрепить результат человек увеличивает дозу, и основной удар принимает на себя печень.