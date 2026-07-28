БАДы могут нанести непоправимый вред здоровью: что нужно знать

Бесконтрольный прием биодобавок может привести к тяжелому поражению печени. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» предупредила, что из-за передозировки таких препаратов нередко развивается токсический гепатит.
Врач отметила, что многие покупают комплексы по совету знакомых, игнорируя анализы и визит к доктору. Такие решения часто дают лишь временный эффект, а затем состояние может резко ухудшиться. В попытке закрепить результат человек увеличивает дозу, и основной удар принимает на себя печень.
Эксперт пояснила, что добавки порой мешают иммунитету вовремя заметить воспаление. Организм не справляется с угрозой, что приводит к обострениям. Опасность возрастает, если смешивать разные БАДы или совмещать их с лекарствами без назначения.
Особую тревогу вызывают препараты без сертификатов качества. Соломатина добавила, что у таких средств нет четкой дозировки и серьезных исследований.
При этом биохимик Рами Масамрех рассказал, что каждый четвертый случай поражения печени связан с БАДами. Он назвал применение добавок без консультации со специалистами — главной проблемой.