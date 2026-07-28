Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БАДы могут нанести непоправимый вред здоровью: что нужно знать

Диетолог Соломатина: злоупотребление БАДами может грозить токсическим гепатитом.

Источник: Комсомольская правда

Бесконтрольный прием биодобавок может привести к тяжелому поражению печени. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» предупредила, что из-за передозировки таких препаратов нередко развивается токсический гепатит.

Врач отметила, что многие покупают комплексы по совету знакомых, игнорируя анализы и визит к доктору. Такие решения часто дают лишь временный эффект, а затем состояние может резко ухудшиться. В попытке закрепить результат человек увеличивает дозу, и основной удар принимает на себя печень.

Эксперт пояснила, что добавки порой мешают иммунитету вовремя заметить воспаление. Организм не справляется с угрозой, что приводит к обострениям. Опасность возрастает, если смешивать разные БАДы или совмещать их с лекарствами без назначения.

Особую тревогу вызывают препараты без сертификатов качества. Соломатина добавила, что у таких средств нет четкой дозировки и серьезных исследований.

При этом биохимик Рами Масамрех рассказал, что каждый четвертый случай поражения печени связан с БАДами. Он назвал применение добавок без консультации со специалистами — главной проблемой.