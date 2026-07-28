В Госдуме назвали размеры выплат по материнскому капиталу в этом году

«В этом году выплата по сертификату на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей. На второго, третьего и следующего, рожденного или усыновленного с 2020 года, — около 963 тысяч, но это если на первого сертификат не оформляли, и около 234 тысяч, если оформляли», — сказал Коломейцев.