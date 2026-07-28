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В Госдуме назвали размеры выплат по материнскому капиталу в этом году

РИА Новости: маткапитал на первого ребенка в 2026 году составит 728 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Материнский капитал в 2026 году на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей, на второго — около 963 тысяч, а если сертификат на первенца уже оформлен, доплата составит порядка 234 тысяч рублей, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).

«В этом году выплата по сертификату на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей. На второго, третьего и следующего, рожденного или усыновленного с 2020 года, — около 963 тысяч, но это если на первого сертификат не оформляли, и около 234 тысяч, если оформляли», — сказал Коломейцев.

Он напомнил, что на маткапитал имеют право, во-первых, женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, и второго или последующих детей — с 1 января 2007 года, а, во-вторых, мужчины, если они являются единственными усыновителями (при условии, что решение суда об усыновлении вступило в силу не ранее указанных выше дат), либо отцами/усыновителями в случае смерти матери, лишения ее родительских прав или совершения ею преступления против ребенка.

По словам депутата, с 2024 года действует важное условие — наличие гражданства РФ как у родителя, так и у ребенка по рождению.

«Программа материнского (семейного) капитала действует с 1 января 2007 года. С тех пор своим правом на выплаты воспользовались около 15 миллионов российских семей. Дается маткапитал один раз. То есть если семья уже получала выплату за первенца — а 3 миллиона семей так и сделали, федеральный сертификат на второго ребенка они получат только как доплату», — рассказал Коломейцев.

По его мнению, удобно то, что семьям не надо никуда обращаться специально — никаких заявлений подавать не требуется, сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе и высылается в электронном виде в личный кабинет одного из родителей на портал «Госуслуги».

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