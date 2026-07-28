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«Публично обсуждать не будем»: МИД Польши не стал комментировать сообщение о теракте

МИД Польши отказался комментировать данные Минска о подготовке теракта.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр в интервью агентству БелТА отказался комментировать информацию Белоруссии о подготовке теракта на польской территории. Агентство отметило, что дипломату был задан вопрос, какие меры принимает Варшава после получения информации от белорусского МИД.

«Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Информацию мы получили. Это я могу подтвердить. Но публично обсуждать не будем, какие меры безопасности предпринимает Польша в таких ситуациях», — сказал он.

Также Вевюр не стал комментировать вопросы, имеются ли у Варшавы установочные данные лица, которое планировало совершить теракт и какие меры принимаются для предотвращения преступления.

Как писал сайт KP.RU, 24 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает переданную Минском информацию о возможном теракте.

23 июля Белоруссия направила Польше сведения о возможном террористическом акте на территории республики. В МИД Белоруссии уточнили, что пребывающим в Польше лицом готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше белорусской активистки, из соображений мести.

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