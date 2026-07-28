«Публично обсуждать не будем»: МИД Польши не стал комментировать сообщение о теракте

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр в интервью агентству БелТА отказался комментировать информацию Белоруссии о подготовке теракта на польской территории. Агентство отметило, что дипломату был задан вопрос, какие меры принимает Варшава после получения информации от белорусского МИД.
«Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Информацию мы получили. Это я могу подтвердить. Но публично обсуждать не будем, какие меры безопасности предпринимает Польша в таких ситуациях», — сказал он.
Также Вевюр не стал комментировать вопросы, имеются ли у Варшавы установочные данные лица, которое планировало совершить теракт и какие меры принимаются для предотвращения преступления.
Как писал сайт KP.RU, 24 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает переданную Минском информацию о возможном теракте.
23 июля Белоруссия направила Польше сведения о возможном террористическом акте на территории республики. В МИД Белоруссии уточнили, что пребывающим в Польше лицом готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше белорусской активистки, из соображений мести.