Суд частично удовлетворил иск к Euroclear о заблокированных доходах

Исковое заявление ООО «СФО “Силициум-2” поступило в Арбитражный суд Москвы 12 мая 2025 года. Сначала суд оставил его без движения, однако после устранения недостатков 24 июня принял иск к производству. В ходе разбирательства стороны подали ряд процессуальных ходатайств, в том числе о прекращении производства по делу, рассмотрении спора в закрытом судебном заседании и истребовании доказательств. Заседание 21 июля 2026 года завершилось объявлением перерыва до 28 июля, когда суд вынес решение по делу.