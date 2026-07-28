Суд частично удовлетворил иск к Euroclear о заблокированных доходах

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество “Силициум-2” к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank SA/NV Это следует из карточки дела, опубликованной в картотеке арбитражных дел.
Как сообщили РАПСИ в суде, речь идет о взыскании с Euroclear более $194 млн заблокированных доходов по ценным бумагам.
При этом из материалов дела следует, что первоначально «Силициум-2» требовало взыскать с Euroclear $2,243 млрд, в том числе $2,239 млрд номинальной стоимости ценных бумаг и $4,53 млн начисленного купонного дохода. Кроме того, истец просил обязать депозитарий погасить задолженность в рублях по курсу доллара на дату платежа.
ООО «СФО “Силициум-2” зарегистрировано в мае 2022 года. Компания является специализированным финансовым обществом, которое выпускает структурные облигации для квалифицированных инвесторов. Основной вид деятельности общества — эмиссионная деятельность. В июне 2025 года Банк России принял решение о приостановлении эмиссии структурных облигаций серии SI-1 ООО “СФО “Силициум-2”.
Исковое заявление ООО «СФО “Силициум-2” поступило в Арбитражный суд Москвы 12 мая 2025 года. Сначала суд оставил его без движения, однако после устранения недостатков 24 июня принял иск к производству. В ходе разбирательства стороны подали ряд процессуальных ходатайств, в том числе о прекращении производства по делу, рассмотрении спора в закрытом судебном заседании и истребовании доказательств. Заседание 21 июля 2026 года завершилось объявлением перерыва до 28 июля, когда суд вынес решение по делу.
В июле Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Euroclear Bank SA/NV на решение о взыскании в пользу Банка России €200 млрд. В мае Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующий иск регулятора, а позднее постановил немедленно исполнить решение. В ЦБ заявляли, что действия Euroclear привели к невозможности распоряжаться принадлежащими регулятору денежными средствами и ценными бумагами. В декабре 2025 года Банк России сообщил, что намерен взыскивать с европейских банков убытки, связанные с блокировкой его активов и упущенной выгодой.
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