Челябинский музей-заповедник «Аркаим» провел лабораторию для школьников

Творческая лаборатория для московских школьников, увлеченных древней историей, состоялась в Челябинском государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Аркаим». Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе учреждения.
Участниками стали 20 учащихся московских школ. Основной задачей экспедиции стала разработка исследовательского проекта «Мифологема Аркаима». Ребята раскрыли образ Аркаима через культуру, искусство, историю и археологию. На протяжении недели участники экспедиции посещали экскурсии, ходили в пешие походы, осваивали приемы экспериментальной археологии, а также выполняли исследовательские задания и вели наблюдения. Итоги своей работы школьники представят осенью на Всероссийской конференции Русского географического общества.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.