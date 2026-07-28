Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Сатке

«Фестиваль “Челябинская область — большая семья” стал для нас доброй традицией. Это уникальная возможность услышать каждого жителя и решить насущные вопросы. Мы рады, что с каждым годом интерес к фестивалю растет, и люди видят реальную пользу от прямого диалога с властью», — отметил глава округа Александр Глазков.