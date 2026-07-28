Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Сатке

Город Сатка 12 июля стал площадкой для проведения фестиваля «Челябинская область — большая семья». Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Саткинского муниципального округа.
«Фестиваль “Челябинская область — большая семья” стал для нас доброй традицией. Это уникальная возможность услышать каждого жителя и решить насущные вопросы. Мы рады, что с каждым годом интерес к фестивалю растет, и люди видят реальную пользу от прямого диалога с властью», — отметил глава округа Александр Глазков.
Для гостей фестиваля работали консультационные площадки, где можно было получить поддержку в решении вопросов, связанных со сферами образования, здравоохранения, социальных отношений, культуры, молодежной политики, ЖКХ, спорта и другими. Например, специалисты различных ведомств и организаций помогали участникам мероприятия оформить документы и разобраться с выплатами.
Для гостей также работали развлекательные площадки, была организована ярмарка с сувенирами и товарами ручной работы. Кроме того, на сцене выступили творческие коллективы с номерами, отражающими разные народные традиции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.