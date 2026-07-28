Главные новости за 28 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Центральный райсуд Воронежа признал бывшего заместителя председателя правительства региона Анатолия Спивакова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. Двое других подсудимых, Юрий Ивахненко и Кирилл Жданов, также получили по три года условно и штрафы в 400 и 800 тыс. руб. соответственно.