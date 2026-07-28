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Жителей Балашихи обучат азам работы с искусственным интеллектом

Им расскажут, как использовать ИИ в быту, учебе и работе, при решении вопросов ЖКХ, здравоохранения и образования.

Серию бесплатных лекций о работе с искусственным интеллектом проведут в августе и начале сентября в парке «Пехорка» в Балашихе, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Занятия организуют в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Посетителям расскажут, как использовать ИИ в быту, учебе и работе, а также при решении вопросов ЖКХ, здравоохранения и образования», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В сообщении также подчеркивается, что проект администрации городского округа и Сбера направлен на повышение цифровой грамотности местных жителей. Посетить лекции смогут все желающие. Расписание опубликуют в официальных аккаунтах администрации города в социальных сетях.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.