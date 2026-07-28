Россияне стали оставлять более щедрые чаевые

Растет количество потенциальных получателей чаевых. Если несколько лет назад они ассоциировались прежде всего с ресторанами, то сегодня активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, фитнес-клубы, флористы, сотрудники АЗС, клиники и другие сервисные бизнесы, говорит гендиректор «Нетмонет» Оксана Белякова. В Yclients в январе—июне 2026 года зафиксировали рост среднего размера чаевых для организаций в сфере бытовых услуг на 27%. Для рынка досуга и отдыха показатель вырос на 20%, спортиндустрии — на 15%, в медицинских учреждениях и салонах красоты — на 4,4%.