Вратарь Максим Бориско стал игроком ЦСКА

С 2019 года Максим Бориско представлял калининградскую «Балтику». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги он провел за команду 23 матча, отыграв на ноль в 14 из них и пропустив 11 мячей. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет €2 млн.