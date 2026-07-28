В волгоградской больнице заслуженному тренеру заменили суставы

Волгоградские медики вернули на ноги заслуженного тренера по дзюдо, который оказался прикован к постели. В Волгограде специалисты провели уникальное одномоментное эндопротезирование сразу двух тазобедренных суставов, полностью восстановив подвижность пациента.
В облздраве сообщили: хирургическое вмешательство осуществили врачи клинической больницы № 12. Операцию под руководством главного внештатного травматолога Петра Иванова провели для спасения карьеры пациента, которому грозила невозможность продолжать дело всей жизни.
По данным ведомства, подобное беспрецедентное решение требует высочайшей квалификации врачебной команды. Вмешательство прошло успешно, и на сегодняшний день мужчина полностью реабилитирован.
Спортсмен уже готовится к возвращению в зал и к работе со своими воспитанниками.
Ранее профессор Белан рассказал о полезном для аллергиков климате Волгограда.