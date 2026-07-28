В Ростовской области последствия воздушной атаки и шторма устраняют волонтеры

В минувшие выходные Ростовская область пострадала от ураганного ветра и массированной воздушной атаки. Как сообщили в донском правительстве, устранять их последствия помогают волонтеры.
В работу включились больше сотни участников движения #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы убирают с улиц упавшие ветки, распиливают мелкие стволы, расчищают проходы и проезды, участвуют в откачке воды и уборке мусора после подтоплений.
Параллельно волонтеры помогают восстанавливать инфраструктуру, поврежденную во время воздушной атаки и доставляют продуктовые наборы пострадавшим жителям.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.