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В Ростовской области последствия воздушной атаки и шторма устраняют волонтеры

В Донском регионе в уборке улиц задействовали добровольцев.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные Ростовская область пострадала от ураганного ветра и массированной воздушной атаки. Как сообщили в донском правительстве, устранять их последствия помогают волонтеры.

В работу включились больше сотни участников движения #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы убирают с улиц упавшие ветки, распиливают мелкие стволы, расчищают проходы и проезды, участвуют в откачке воды и уборке мусора после подтоплений.

Параллельно волонтеры помогают восстанавливать инфраструктуру, поврежденную во время воздушной атаки и доставляют продуктовые наборы пострадавшим жителям.

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