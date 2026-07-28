В Ачинске Красноярского края обновили центр охраны материнства и детства

Эндоскопический кабинет модернизировали в Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства № 2 в Красноярском крае, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Это отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Кабинет, расположенный в детском стационаре, оснастили современным оборудованием экспертного класса. Теперь там, например, есть специализированные насадки для гастроскопов и колоноскопов. Благодаря этому медики смогут проводить процедуры разного уровня сложности.
«Новое оборудование существенно повышает точность диагностики. Это позволяет врачам быстрее принимать верные решения, минимизировать риски ошибок и подбирать оптимальную тактику лечения, что напрямую влияет на скорость выздоровления маленьких пациентов. Кроме того, расширение технической базы дает возможность увеличить пропускную способность кабинета», — подчеркнули в Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства № 2.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.