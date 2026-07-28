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Улицу Рождественскую будут перекрывать по выходным в Нижнем Новгороде

Движение транспорта на участке от площади Маркина до Широкой ограничат из-за проведения мероприятий.

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по улице Рождественской на участке от площади Маркина до улицы Широкой. Проезд будет закрыт по выходным дням на протяжении всего августа. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения вводятся с 00:01 1 августа до 05:00 2 августа, с 00:01 8 августа до 05:00 9 августа, с 00:01 15 августа до 05:00 16 августа, с 00:01 22 августа до 05:00 23 августа и с 00:01 29 августа до 05:00 30 августа. Объехать перекрытую зону автомобилистам предлагают по прилегающим улицам.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, проявлять внимательность и строго следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ограничения ввели на трассах в Нижегородской области 27 июля.