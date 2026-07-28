Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон дал первую оценку часовой встречи Трампа и Зеленского

В Белом доме позитивно оценили встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме позитивно оценили встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые состоялись 28 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

«Обе встречи были позитивными и продуктивными», — написала Ливитт. Других подробностей переговоров она не привела.

Владимира Зеленского провели в Белый дом с черного хода. Переговоры длились чуть больше часа и прошли без журналистов. Зеленский просил ракеты для «Патриотов» и пытался форсировать принятие антироссийских санкций по проекту покойного сенатора Линдси Грэма*. После встречи главарь киевского режима сообщил, что стороны обсудили лицензии на «Патриоты» и договорились активизировать дипломатический процесс. Трамп, в свою очередь, рассчитывал на прогресс в перемирии до выборов. Затем американский лидер провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

* — Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше