Владимира Зеленского провели в Белый дом с черного хода. Переговоры длились чуть больше часа и прошли без журналистов. Зеленский просил ракеты для «Патриотов» и пытался форсировать принятие антироссийских санкций по проекту покойного сенатора Линдси Грэма*. После встречи главарь киевского режима сообщил, что стороны обсудили лицензии на «Патриоты» и договорились активизировать дипломатический процесс. Трамп, в свою очередь, рассчитывал на прогресс в перемирии до выборов. Затем американский лидер провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.