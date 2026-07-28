Возможно, побережье слегка намочит: прогноз погоды в Калининграде и области на 29 июля

В приморских городах Калининградской области в среду, 29 июля, возможны кратковременные дожди. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В ночь со вторника на среду температура воздуха составит +15…+17 градусов. Днём столбик термометра доберётся до отметки +23°C. На небе будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с.
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