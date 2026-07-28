Около 30 млн рублей выделили на благоустройство Дзержинска в этом году

В Дзержинске продолжается обновление тротуаров, парковок и подъездных путей к социально значимым объектам. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Михаил Клинков.
За прошедшие два года в рамках проекта в порядок привели 74 участка. В этом сезоне в работе 21 объект, на ремонт которых выделено более 29 миллионов рублей из бюджета города. Так, близятся к завершению работы по ремонту тротуара и съездов во дворы по улице Ульянова и подхода к детскому саду № 120.
Сейчас ремонт тротуара и двух подъездов к детскому саду № 103 продолжается на улице Ватутина. Подрядная организация устанавливает 256 новых бордюров, обустраивает тротуар площадью 400 кв. м и два подъезда общей площадью 200 кв. м. Особое внимание уделяется устройству уклонов, чтобы исключить скопление дождевой и талой воды.
В этом году планируется выполнить ремонт 4 парковок, 7 подъездных дорог, 9 подходов и 1 проезда. А также заменить покрытие на 4 тротуарах. Срок окончания работ на всех объектах — 3 августа текущего года.
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