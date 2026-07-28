Около 30 млн рублей выделили на благоустройство Дзержинска в этом году

За прошедшие два года в рамках проекта в порядок привели 74 участка. В этом сезоне в работе 21 объект, на ремонт которых выделено более 29 миллионов рублей из бюджета города. Так, близятся к завершению работы по ремонту тротуара и съездов во дворы по улице Ульянова и подхода к детскому саду № 120.