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Около 30 млн рублей выделили на благоустройство Дзержинска в этом году

В этом году выполнят ремонт 4 парковок, 7 подъездных дорог, 9 подходов, 1 проезда и замену покрытия 4 тротуаров.

В Дзержинске продолжается обновление тротуаров, парковок и подъездных путей к социально значимым объектам. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Михаил Клинков.

За прошедшие два года в рамках проекта в порядок привели 74 участка. В этом сезоне в работе 21 объект, на ремонт которых выделено более 29 миллионов рублей из бюджета города. Так, близятся к завершению работы по ремонту тротуара и съездов во дворы по улице Ульянова и подхода к детскому саду № 120.

Сейчас ремонт тротуара и двух подъездов к детскому саду № 103 продолжается на улице Ватутина. Подрядная организация устанавливает 256 новых бордюров, обустраивает тротуар площадью 400 кв. м и два подъезда общей площадью 200 кв. м. Особое внимание уделяется устройству уклонов, чтобы исключить скопление дождевой и талой воды.

В этом году планируется выполнить ремонт 4 парковок, 7 подъездных дорог, 9 подходов и 1 проезда. А также заменить покрытие на 4 тротуарах. Срок окончания работ на всех объектах — 3 августа текущего года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что новая школа имени Молева в Дзержинске откроется 1 сентября.