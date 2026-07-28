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Что есть после 50 лет для здоровья глаз: офтальмолог дала ответ

Офтальмолог Левина: шпинат и рыба защищают зрение после 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Офтальмолог Мария Левина рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье глаз после 50 лет. По словам специалиста, в рацион стоит добавлять продукты с антиоксидантами, витаминами и полезными микроэлементами, которые участвуют в защите сетчатки. Об этом пишет «Абзац».

«Шпинат содержит большое количество лютеина и зеаксантина, которые защищают сетчатку. Также полезна жирная рыба как источник омега-3 жирных кислот. Каротиноидами богаты морковь, красный и желтый перец. Бобовые и печень содержат витамин А», — пояснил врач.

По словам эксперта, после 50 лет особенно важно следить за питанием, так как с возрастом повышается риск различных проблем со зрением. Полезные вещества из продуктов могут поддерживать работу глаз и снижать влияние факторов, которые негативно сказываются на состоянии сетчатки.

Однако одной диеты недостаточно, отметила Левина. Для сохранения зрения необходим комплексный подход. Регулярные осмотры у офтальмолога, защита глаз от ультрафиолета, отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что компания Science Corporation получила разрешение на использование бионического глаза, который способен частично вернуть зрение людям с тяжелыми формами возрастной потери зрения.