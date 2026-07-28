Что есть после 50 лет для здоровья глаз: офтальмолог дала ответ

По словам эксперта, после 50 лет особенно важно следить за питанием, так как с возрастом повышается риск различных проблем со зрением. Полезные вещества из продуктов могут поддерживать работу глаз и снижать влияние факторов, которые негативно сказываются на состоянии сетчатки.