Что есть после 50 лет для здоровья глаз: офтальмолог дала ответ

Офтальмолог Мария Левина рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье глаз после 50 лет. По словам специалиста, в рацион стоит добавлять продукты с антиоксидантами, витаминами и полезными микроэлементами, которые участвуют в защите сетчатки. Об этом пишет «Абзац».
«Шпинат содержит большое количество лютеина и зеаксантина, которые защищают сетчатку. Также полезна жирная рыба как источник омега-3 жирных кислот. Каротиноидами богаты морковь, красный и желтый перец. Бобовые и печень содержат витамин А», — пояснил врач.
По словам эксперта, после 50 лет особенно важно следить за питанием, так как с возрастом повышается риск различных проблем со зрением. Полезные вещества из продуктов могут поддерживать работу глаз и снижать влияние факторов, которые негативно сказываются на состоянии сетчатки.
Однако одной диеты недостаточно, отметила Левина. Для сохранения зрения необходим комплексный подход. Регулярные осмотры у офтальмолога, защита глаз от ультрафиолета, отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни.
Ранее стало известно, что компания Science Corporation получила разрешение на использование бионического глаза, который способен частично вернуть зрение людям с тяжелыми формами возрастной потери зрения.