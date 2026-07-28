В КЧР переоборудовали Малокарачаевскую центральную районную больницу

Кабинет медицинской реабилитации в Малокарачаевской центральной районной больнице оснастили современным оборудованием, сообщили в Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Среди новинок — аппараты физио- и электротерапии, специальный велоэргометр, беговая дорожка и другие тренажеры, необходимые для процесса медреабилитации. Также были закуплены системы для массажа и устройство для тренировки координации.
«Оснащение отделения позволит жителям Малокарачаевского района проходить восстановительное лечение по современным стандартам. Комплексное применение передовых методик поможет пациентам быстрее вернуться к полноценной активной жизни после перенесенных заболеваний и травм, а также значительно повысить качество их дальнейшей реабилитации», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.