Молодежь в Якутске узнала о нюансах работы фотографа в дикой природе

Встречу с профессиональным фотографом и военным корреспондентом Александром Гармаевым организовали для молодежи в столице Якутии при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям.
Мероприятие состоялось на базе молодежного центра «Патриот». На встрече обсудили ряд разных тем: от технических настроек камеры до особенностей работы корреспондента в экстремальных условиях. Так, Александр Гармаев поделился с молодежью профессиональными секретами поиска лучшего кадра на природе, а также рассказал об опыте съемок в горячих точках.
«Мы говорили о том, как фотография меняет взгляд на мир. Для меня сейчас важна миссия — показать студентам, что Якутия уникальна, и у них есть возможность стать ее голосом через объектив. Сейчас я активно снимаю дикую природу для новой книги, и ребята буквально засыпали меня вопросами о том, как выследить стерха или сапсана, как передать величие белого медведя в кадре», — отметил фотограф.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.