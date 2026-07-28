Молодежь в Якутске узнала о нюансах работы фотографа в дикой природе

«Мы говорили о том, как фотография меняет взгляд на мир. Для меня сейчас важна миссия — показать студентам, что Якутия уникальна, и у них есть возможность стать ее голосом через объектив. Сейчас я активно снимаю дикую природу для новой книги, и ребята буквально засыпали меня вопросами о том, как выследить стерха или сапсана, как передать величие белого медведя в кадре», — отметил фотограф.