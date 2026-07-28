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У воронежца изъяли иномарку за миллионный долг по штрафам ГАИ

488 неоплаченных постановлений накопились на 35-летнего автомобилиста.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже судебные приставы в ходе профилактического рейда на улице Степана Разина остановили автомобиль Kia Sorento 2009 года выпуска. За рулем находился 35-летний местный житель.

При проверке документов выяснилось, что у водителя накопилось 488 неоплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила порядка 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП России 28 июля.

В отношении должника уже были введены ограничения: он не может распоряжаться имуществом, пользоваться водительским удостоверением и выезжать за границу, а его банковские счета арестованы. Однако мужчина не сделал должных выводов и долг не погасил.

В итоге судебные приставы изъяли иномарку и отправили ее на специализированную стоянку. Автомобиль будет находиться там до полной оплаты задолженности или принудительной реализации в счет погашения долга.

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