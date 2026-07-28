В селе Верх-Черга Республики Алтай отремонтируют центральный водопровод

Центральный водопровод в селе Верх-Черга в Республике Алтай капитально отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Работы проводят по улице Школьной. Общая протяженность ремонтируемых сетей — почти 2,5 км. После завершения работ доступ к качественному водоснабжению получат около 270 человек.
Новые трубы специалисты укладывают на метр глубже старых. Это позволит исключить риск промерзания и повысить надежность работы сети. На объекте также уже установили семь колодцев и один пожарный гидрант.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.